Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ülkede eğitim gören Türk öğrencilere Ramazan paketi dağıttı.

Türkiye 'nin Moskova Büyükelçiliği ülkede eğitim gören Türk öğrencilere Ramazan paketi dağıttı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Ramazan ayı kapsamında ülkede eğitim gören Türk öğrencilere ve vatandaşlara yardım paketi dağıttı. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükelçi Mehmet Samsar, "Bu yılki Ramazan faaliyetleri kapsamında, öğrencilerimize gıda kolisi dağıtmaya başladık ve devam ediyoruz" dedi. Samsar, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Etkinlikte Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Alper Alp da hazır bulundu.

- Moskova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı