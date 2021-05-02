Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı
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Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı

Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ülkede eğitim gören Türk öğrencilere Ramazan paketi dağıttı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ülkede eğitim gören Türk öğrencilere Ramazan paketi dağıttı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Ramazan ayı kapsamında ülkede eğitim gören Türk öğrencilere ve vatandaşlara yardım paketi dağıttı. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükelçi Mehmet Samsar, "Bu yılki Ramazan faaliyetleri kapsamında, öğrencilerimize gıda kolisi dağıtmaya başladık ve devam ediyoruz" dedi. Samsar, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Etkinlikte Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Alper Alp da hazır bulundu.


- Moskova
Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı
Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı
Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı
Moskova Büyükelçiliği Ramazan kolisi dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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