Moskova Borsası yarın da kapalı kalacak
AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Moskova Borsası 11 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsası 11 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere yarın da devam edilmeyeceği belirtildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi