Moskova Borsası yarın da kapalı kalacak
AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Moskova Borsası 9 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsası 9 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da devam edilmeyeceği belirtildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi