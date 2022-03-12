Moskova Borsası gelecek hafta da kapalı kalacak
AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Moskova Borsası gelecek hafta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsası gelecek hafta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi