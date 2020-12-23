Moskova Belediye Meclis Üyesi, protestolar nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Moskova Belediye Meclis Üyesi Yulya Galmaniya, izinsiz gösteriler koordine etmek ve bunlara katılmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da internet yasası ile kişisel verilerin devlet tarafından kontrol edileceğini öne süren binlerce kişi protesto gerçekleştirmişti. Tüm tepkilere rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin teklifi onaylayarak yasalaştırmıştı. Moskova Belediye Meclis Üyesi Yulya Galmaniya da internet yasasına karşı düzenlenen protestolara katılmış, birkaç kez gözaltına alınarak kefaletle serbest bırakılmış, bir kez de 15 günlük hapis cezası almıştı.

Yulia Galmania hakkında Moskova Savcılığı tarafından protestolara dair iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Galmaniya'nın yasa dışı protesto gösterileri düzenlediği, bu gösterilerde bulunduğu ve daha önceki uyarı cezalarına rağmen aynı suçu işlediği savunularak 3 yıl hapis cezası istendi. Moskova'da görülen duruşmada Galmaniya'nın avukatları bu suçlamaları reddederken, müvekkillerinin sadece gösterilere katıldığını, bunun da suç olmadığını savundu. Mahkeme heyeti görülen duruşmada, Galmaniya'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belediye meclis üyesinin karara itiraz hakkı bulunurken, karar onanırsa Galmaniya cezaevine gönderilecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı