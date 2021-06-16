Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin: "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor"
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin: "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin: 'Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun "dramatik" şekilde geliştiğini bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun "dramatik" şekilde geliştiğini bildirdi.

Sobyanin, internet sayfası üzerinden şehirdeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentteki salgın durumunun geçen yılın seviyelerine ulaştığını belirten Sobyanin, "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor. Kentteki hastanelerde çeşitli seviyelerde olan 12 bin Kovid-19 hastası tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

Sobyanin, son 24 saatte 70'ten fazla virüs kaynaklı ölüm gerçekleştiğine dikkati çekerek, vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanması gerektiğini vurguladı.

Moskova'da 1 milyon 800 binden fazla kişinin aşılandığı bilgisini paylaşan Sobyanin, şehirdeki hizmet sektöründe çalışanların aşılanması yönünde karar alındığını ve 1 Temmuz'da bu sürecin izlenmesine dair bilgi sisteminin oluşturulacağını bildirdi.

Moskova'da çalışanların yüzde 60'na aşılanma zorunluluğu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada ise Moskova ve Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Açıklamada, söz konusu kararın, hizmet, ticaret, gıda, konut ve kamu hizmetlerinin yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, güzellik ve spor salonları, tiyatro ile sinema sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları için geçerli olacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki aşılanmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Son 24 saatte 396 virüs kaynaklı ölüm

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 397 artarak 5 milyon 249 bin 990'a, ölenlerin sayısı ise 396 artışla 127 bin 576'ya yükseldi.

Son 24 saatte 10 bin 256 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyon 828 bin 500'e ulaştı.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 782 artarak 1 milyon 253 bin 894'e, ölenlerin sayısı 75 artışla 21 bin 125'e çıktı.

Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden devreye girmişti

Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği Moskova'da, 12-20 Haziran tatil ilan edilerek kısmi kapanmaya gidilmişti. Şehirdeki firmalara çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalışması tavsiye edilirken, 13-20 Haziran'da çocuk oyun mekanları, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılması kararı alınmıştı.

Moskova'daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00'da müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti. Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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