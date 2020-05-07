Moskova Belediye Başkanı: "Kentte gerçek Kovid-19 hasta sayısı yaklaşık 300 bin"

Rusya'nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi.

Sobyanin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e kentteki Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Şehirde virüs bulaşan kişi sayısının açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çeken Sobyanin, "İncelemelere göre, Moskova'nın nüfusunun yaklaşık yüzde 2-2,5'i, yani yaklaşık 300 bin kişi Kovid-19'a yakalandı. Hedefimiz, bunları tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemektir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 test sayısını artırdıklarını belirten Sobyanin, kentte 45 Kovid-19 merkezinin bulunduğunu kaydetti.

Moskova'da Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılmayacağına işaret eden Sobyanin, "Tedbirsiz hayata uzun süre dönemeyeceğiz." dedi.

Sobyanin, halka açık alanlarda eldiven ve maske takma zorunluluğu getirdiklerini de aktardı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 177 bin 160, ölü sayısı 1625, iyileşen sayısı da 23 bin 803 olarak kayda geçmişti.

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da da vaka sayısı 92 bin 676, ölü sayısı da 905 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA