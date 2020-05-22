Moskova, 25 Mayıs'ta karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor
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Moskova, 25 Mayıs'ta karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da 25 Mayıs'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasının gevşetileceği duyuruldu.

Moskova, 25 Mayıs'ta karantina kurallarını esnetmeye hazırlanıyor
22.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:10

Rusya'nın başkenti Moskova'da 25 Mayıs'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamasının gevşetileceği duyuruldu.

Yeni tip korona virüs salgınında (Covid-19) dünya genelinde vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alan Rusya'da alınan tedbirler hafifletiliyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamada şehirde uygulanan karantina uygulamasından etaplar halinde çıkılacağı, ilk etabın ise 25 Mayıs'ta yürürlüğe konulacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Nisan ayının ortasında üst düzey tedbirler alarak salgını durdurmak amacıyla sıkı bir karantina süreci başlattık. Moskova'da bulunan birçok sanayi ve inşaat firması çalışmadı. Seyahat iznine bağlı uygulanan rejim, şehirdeki hareketliliği ciddi oranda düşürdü. Bu tarz kısıtlamalar, milyonlarca insanın hayatını kısıtladı ancak boşa gitmedi. Bu sayede salgının daha kötü senaryolarından korunmuş olduk" dedi.

"İyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti"

Başkan Sobyanin, "Moskova genelinde virüs kaparak enfekte olan yeni hasta sayıları düşmeye başladı. Hastanelerden iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı, hastaneye tedavi görmeye gelenlerin sayısını geçti. Bu nedenle şehirdeki ekonominin yeniden canlanmasına, işlerin tekrar başlamasına yönelik adımlar atabiliriz" şeklinde konuştu.

Sobyanin 25 Mayıs'tan itibaren şehir genelindeki çok amaçlı merkezlerin ve salonların açılacağını duyurdu. Bu kapsamda araba kiralama süreleri en az 5 gün olacak ve araba teslim edilirken müşteri arabayı dezenfekte etmek zorunda olacak. Moskova oturumu olanlar şehir içi seyahat belgelerini yanlarında bulunduracak ve sokağa çıkarken maske takarak eldiven kullanmak zorunlu olacak.

Öte yandan yapılan toplam test sayısının 8 milyonu aştığı Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 3 bin 249'a, vaka sayısı ise 326 bin 448'e yükseldi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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