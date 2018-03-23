Moskova 23 İngiliz Diplomatı Sınırdışı Ediyor

İngiltere Salisbury'de eski Rus ajanı ve kızının Ruslara ait olduğu bilinen bir kimyasal madde ile öldürülme girişimi sonrası İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına Kremlin de mütekabiliyet ile yanıt verdi. Moskova'da bulunan 23 İngiliz diplomat sınırdışı ediliyor.