MOSFED Başkanı Güleç: 'Yeşil Mutabakat entegrasyonuyla mobilya ihracatı 2023'te 10 milyar doları aşabilir' - Haberler Ekonomi
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MOSFED Başkanı Güleç: "Yeşil Mutabakat entegrasyonuyla mobilya ihracatı 2023'te 10 milyar doları aşabilir"

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
MOSFED Başkanı Güleç:

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Yeşil Mutabakat hedeflerinin mobilya sektörüne entegrasyonuyla ihracatta 2023 için hedeflenen 10 milyar doların üzerine çıkılabileceğini bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Yeşil Mutabakat hedeflerinin mobilya sektörüne entegrasyonuyla ihracatta 2023 için hedeflenen 10 milyar doların üzerine çıkılabileceğini bildirdi.

Güleç, Yeşil Mutabakat hedeflerinin mobilya sektörüne etkilerine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, sektörün ihracatının 3'te birini AB ülkelerine yaptığını kaydetti.

Yeşil Mutabakatın sektöre yansıyacak olası stratejik uygulamalarının, 2023 hedeflerinde bir sıçramayı beraberinde getirebileceğini aktaran Güleç, bu konuda TİM'in ihracatçılara yol göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güleç, Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında üstesinden gelinmesi gereken zorluklar ve tehditlerin yanı sıra değerlendirilebilir fırsatların karşılarına çıktığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu fırsatları değerlendirebilmek için öncelikle esnek olmamız gerekiyor. İlgili süreç, bu girişime öncülük eden AB için bir zihinsel dönüşümü gerekli kılıyor ve bunun farkındalar. Nitekim, AB'de mobilya atıklarına yönelik istatistikler de pek iç açıcı değil. Mobilya atıklarının yüzde 80 ila 90'ı yakılıyor veya yüzde 10'u geri dönüştürülerek, düzenli depolama sahasına gönderiliyor. Bizler de bu konuya yönelik bir ölçümleme yapacağız ancak bu tabloda AB ve Türkiye için ortak bir nokta olduğunu belirtmeliyiz; o da sektörde yeniden kullanım aktivitesinin düşük olmasıdır."

- "Yeşil Mutabakat, mobilya sektörü için itici güç olacak"

Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında hayata geçireceği eylem planı içerisinde yer alan "yeşil dönüşüm için gereken Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden", "bilinçlendirme faaliyetlerinden", "çevre dostu projelerin ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için sağlanan fonlardan" bahsetti.

Son derece önemli bir itici güç olacak bu plan ve teşviklerle mobilya sektörünün de ihracatını ve döngüsel ekonomiye katkısını artıracağını anlatan Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber AB ülkeleriyle ticari ilişkisi olan birçok ülkedeki sektörlerin ekotasarım, ekoetiket, genel atık stratejisi hedefleri gibi yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor. Yeşil mutabakatın mobilya sektörüne entegrasyonuyla ihracat rakamları 2023 için hedeflenen 10 milyar doların üzerine çıkabilir. Yeşil Mutabakat hedefleri, Türkiye mobilya ihracatında itici güç olabilir."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: MOSFED Başkanı Güleç: 'Yeşil Mutabakat entegrasyonuyla mobilya ihracatı 2023'te 10 milyar doları aşabilir' - Haberler Ekonomi
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