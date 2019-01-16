Moser Nature Watch: Doğa İçin Vaktin Daraldığını Hatırlatan Çevre Dostu Saat

Küresel ısınmayla mücadelede zaman daralıyor, çevre kirliliği her saniye artıyor, doğanın insanoğluna sunduğu kaynaklar tükeniyor...

Çevreyi saran tehlikeleri en aza indirmek için vaktin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir kol saati İsviçre'deki Cenevre Saat Fuar'ında tanıtıldı.