SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› MOSDER'den "mobilya sektörü de devlet desteği bekliyor" mesajı - Ekonomi
Mustafa Balcı, Türkiye, Balcı, Ekonomi

MOSDER'den "mobilya sektörü de devlet desteği bekliyor" mesajı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, hem Cumhurbaşkanından hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sektöre desteklerini ayrıca beklediklerini belirterek, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi,...

20.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:20
MOSDER'den

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, hem Cumhurbaşkanından hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sektöre desteklerini ayrıca beklediklerini belirterek, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsünün ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasıyla, Çin ekonomisinin ağır bir darbe aldığını ve başta mobilya fuarı olmak üzere tüm fuarların ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatarak, virüsün Avrupa'ya sıçramasından sonra ise dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya'da ciddi bir yara aldığını ifade etti.

Virüsün Türkiye'ye daha çok yurt dışı kaynaklı bağlantılarla gelmiş olması nedeniyle son 1 haftada Türkiye'de vaka sayısının artmaya başladığına işaret eden Balcı, "Devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda ise vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çağrısı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamıyoruz"

Balcı, Türk mobilya sektörünün geçen yılı 3,5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve bu yılın ilk iki ayında 578 milyon dolarlık ihracat grafiği yakadığını aktararak, "Korona virüsünün ortaya çıkardığı tablo, ilerleyen süreçte küresel bir krizi işaret etse de biz yerli üreticiler olarak hastalığın Çin'de ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren tedbirlerimizi almaya başlamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamadıklarını ifade eden Balcı, en büyük sıkıntının hammadde fiyatlarında ve lojistik olarak ihracat sürecinde yaşanabileceğine dikkat çekti.

Balcı, fabrikalarda ve üretim merkezlerinde gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Çalışanlarımızın sağlını gözetiyor ve tüm hijyen kontrollerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ülke genelinde tüm sektör paydaşlarımıza da bu konuda gerekli talimatları paylaştık." açıklamasında bulundu.

"Türkiye mobilya sanayisinin 2023 üretim hedefi 25 milyar dolar"

Mustafa Balcı, mobilya sektörünün istihdamı da en çok destekleyen sektörlerin başında geldiğini ifade ederek, "Genç bir nüfusa sahip olmamız da bizi bu konuda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin önüne geçiriyor. Bu doğrultuda Türkiye mobilya sanayisinin 2023 üretim hedefi 25 milyar dolar olarak ciddi bir büyüme ivmesi yakalamak yönündedir. 2020'nin ilk çeyreğinde ülkemizde hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılmıştır ancak mart ayı itibariyle korona virüsün olumsuz etkilerini önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız.

Biz hem üreticiler hem satıcılar hem de mobilya sektörünün tedarikçileri olarak virüse karşı tüm ön tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ancak gelinen noktada diğer pek çok sektörü de doğrudan etkileyen ve ekonomiye olumsuz yansıyacak bir süreç ortaya çıkacaktır. Ekonomiye küresel etkilerinin daha büyük olacağını ön gördüğümüz mevcut durumda, devletimizin de desteğiyle mobilya sektörü olarak hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan ilerleyebileceğimizi umuyorum." yorumunda bulundu.

Balcı, sektör olarak 179 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüse karşı ekonomik istikrar kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almıyordu.

Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızdan hem de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'tan sektörümüze desteklerini ayrıca bekliyoruz. KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 'Seçmece bunlar' sözü tarih olacak Ekonomi
Pazarlarda yeni dönem başlıyor! "Seçmece bunlar" sözü tarih olacak
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi Ekonomi
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin James Bond Rita Wilson Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: MOSDER'den "mobilya sektörü de devlet desteği bekliyor" mesajı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:54:07. #1.15#
title