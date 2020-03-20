MOSDER'den "mobilya sektörü de devlet desteği bekliyor" mesajı Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, hem Cumhurbaşkanından hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sektöre desteklerini ayrıca beklediklerini belirterek, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi,...

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, hem Cumhurbaşkanından hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sektöre desteklerini ayrıca beklediklerini belirterek, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsünün ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasıyla, Çin ekonomisinin ağır bir darbe aldığını ve başta mobilya fuarı olmak üzere tüm fuarların ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatarak, virüsün Avrupa'ya sıçramasından sonra ise dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya'da ciddi bir yara aldığını ifade etti.

Virüsün Türkiye'ye daha çok yurt dışı kaynaklı bağlantılarla gelmiş olması nedeniyle son 1 haftada Türkiye'de vaka sayısının artmaya başladığına işaret eden Balcı, "Devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda ise vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çağrısı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamıyoruz"

Balcı, Türk mobilya sektörünün geçen yılı 3,5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve bu yılın ilk iki ayında 578 milyon dolarlık ihracat grafiği yakadığını aktararak, "Korona virüsünün ortaya çıkardığı tablo, ilerleyen süreçte küresel bir krizi işaret etse de biz yerli üreticiler olarak hastalığın Çin'de ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren tedbirlerimizi almaya başlamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamadıklarını ifade eden Balcı, en büyük sıkıntının hammadde fiyatlarında ve lojistik olarak ihracat sürecinde yaşanabileceğine dikkat çekti.

Balcı, fabrikalarda ve üretim merkezlerinde gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Çalışanlarımızın sağlını gözetiyor ve tüm hijyen kontrollerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ülke genelinde tüm sektör paydaşlarımıza da bu konuda gerekli talimatları paylaştık." açıklamasında bulundu.

"Türkiye mobilya sanayisinin 2023 üretim hedefi 25 milyar dolar"

Mustafa Balcı, mobilya sektörünün istihdamı da en çok destekleyen sektörlerin başında geldiğini ifade ederek, "Genç bir nüfusa sahip olmamız da bizi bu konuda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin önüne geçiriyor. Bu doğrultuda Türkiye mobilya sanayisinin 2023 üretim hedefi 25 milyar dolar olarak ciddi bir büyüme ivmesi yakalamak yönündedir. 2020'nin ilk çeyreğinde ülkemizde hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşılmıştır ancak mart ayı itibariyle korona virüsün olumsuz etkilerini önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız.

Biz hem üreticiler hem satıcılar hem de mobilya sektörünün tedarikçileri olarak virüse karşı tüm ön tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ancak gelinen noktada diğer pek çok sektörü de doğrudan etkileyen ve ekonomiye olumsuz yansıyacak bir süreç ortaya çıkacaktır. Ekonomiye küresel etkilerinin daha büyük olacağını ön gördüğümüz mevcut durumda, devletimizin de desteğiyle mobilya sektörü olarak hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan ilerleyebileceğimizi umuyorum." yorumunda bulundu.

Balcı, sektör olarak 179 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüse karşı ekonomik istikrar kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almıyordu.

Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızdan hem de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'tan sektörümüze desteklerini ayrıca bekliyoruz. KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA