Morya kampında göçmen protestosu: "Morya bir cehennem, güvenlik ve özgürlük istiyoruz"
Yunanistan'ın Midilli Adası'nın en büyük göçmen kampı Morya'da göçmenler zorlu yaşam şartlarını, güvenlik ve hijyen sorunlarını protesto etti.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nın en büyük göçmen kampı Morya'da sığınmacılar zorlu yaşam şartlarını, güvenlik ve hijyen sorunlarını protesto etti.
Ellerindeki "Morya bir cehennem, bizi cehennemden kurtarın" yazılı pankartlarla ada merkezine yürümek isteyen göstericilere Yunan polisi engel oldu. Euronews.com'da Görüntüle