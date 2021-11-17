Morutan sakatlandı mı? Morutan derbide yok mu, oynayacak mı?
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan hakkında gündeme gelen haberlerin ardından Morutan sakatlandı mı? Morutan derbide yok mu, oynayacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler yok? Galatasaray'da kimler eksik?
Morutan sakatlandı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında ye alıyor. Galatasaray, Romanya'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan'ın Fenerbahçe darbesinde oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.
Lihtenştayn maçından sonra adalesinde ağrı hisseden Rumen yıldız Morutan, Galatasaray antrenmanına katılamadı. Pazar günkü derbide durumunun ne olacağı henüz belirsiz olan Rumen yıldız için ilk tetkiklerin sonucu bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncular ile ilgili şu bilgiler verildi:
"Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.
Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı."
Olimpiu Morutan'ın derbide forma giyip giymeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray'da ayrıca milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de antrenmanda yer almadı.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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