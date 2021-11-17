Morutan sakatlandı mı? Morutan derbide yok mu, oynayacak mı?

Morutan sakatlandı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında ye alıyor. Galatasaray, Romanya'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan'ın Fenerbahçe darbesinde oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

MORUTAN SAKATLANDI MI?

Lihtenştayn maçından sonra adalesinde ağrı hisseden Rumen yıldız Morutan, Galatasaray antrenmanına katılamadı. Pazar günkü derbide durumunun ne olacağı henüz belirsiz olan Rumen yıldız için ilk tetkiklerin sonucu bekleniyor.

MORUTAN DERBİDE YOK MU?

Sarı-kırmızılı kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncular ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı."

Olimpiu Morutan'ın derbide forma giyip giymeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY'DA KİMLER YOK?

Galatasaray'da ayrıca milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de antrenmanda yer almadı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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