Morutan'ın forma numarasını taraftarlar seçecek

Galatasaraylı taraftarlar Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçecek.

Galatasaraylı taraftarlar Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçecek.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Socios.com uygulamasını indirerek GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Rumen oyuncunun formasının numarasını belirleyecek. 10, 14 ve 21 forma numarasının yer aldığı oylama 24 saat sürecek. Morutan, sezon boyunca taraftarların seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı