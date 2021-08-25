Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
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Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Olimpiu Moruan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicaldu ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı. - İSTANBUL

Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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