Mortal Shell Beta Testi Herkese Açıldı!
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Mortal Shell Beta Testi Herkese Açıldı!

Playstack ve Cold Symmetry, Mortal Shell oyununu Nisan ayı içerisinde duyurmuşlardı. Dark Souls serisinden esinlenilerek geliştirilmekte olan oyun, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor ve bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Mortal Shell Beta Testi Herkese Açıldı!
06.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:46

Playstack ve Cold Symmetry, Mortal Shell oyununu Nisan ayı içerisinde duyurmuşlardı. Dark Souls serisinden esinlenilerek geliştirilmekte olan oyun, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor ve bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Yayıncı ve geliştirici de oyunculara çıkışından önce Mortal Shell beta testi ile oyunu deneme şansı sunuyor.

Bu haftanın başlarında yapılan duyuru ile Mortal Shell için kapalı beta testi süreci başlamıştı. Oyunun resmi sayfasından kayıt yaptıranların arasından seçilen şanslı oyuncuların katılımda bulunabildiği kapalı beta testinde Fallgrim varoşları ve Abandoned Chamber bölümlerinin oynanmasına izin verilmiş ve bir hafta sürmesi planlanmıştı.

Mortal Shell Beta Testini Kaçırmayın

Ancak Mortal Shell kapalı beta testi, oyunculardan Cold Symmetry beklentilerinin çok üstünde bir ilgi gördü. Bu durum karşısında Twitter üzerinden bir paylaşım yapan geliştirici stüdyo, beklentilerini aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Çok fazla kişinin kendisini dışlanmış hissetmesini gerçekten istemediklerini de sözlerine ekledikten sonra, beta testinin herkesin katılımına açıldığını müjdelediler.

We have some amazing news.

??The Mortal Shell PC Beta is NOW OPEN for EVERYONE!

We expected demand but nothing like this. We really didn't want so many people to feel left out. We're delighted to open the beta for everyone on PC, starting now.

Link: https://t.co/ezgVcwYGoF pic.twitter.com/hC9g5Ef5eV

— Mortal Shell (@MortalShellGame) July 4, 2020

Eğer siz de Dark Souls serisinden esinlenilerek geliştirilmekte olan aksiyon-rol yapma oyununu çıkışından önce denemek isterseniz, Epic Games Store mağazasından açık beta testini indirebilirsiniz.

Mortal Shell Detayları

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

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