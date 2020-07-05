Mortal Shell Açık Beta Sürümü Epic Store'da Yayınlandı! Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Mortal Shell, bir süredir kapalı beta modunda varlığını sürdürüyordu.

Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Mortal Shell, bir süredir kapalı beta modunda varlığını sürdürüyordu. 2021 yılında tam olarak yayınlanması beklenen oyun, açık beta sürümüne geçti. Mortal Shell'in açık beta sürümü Epic Store'da yayınlandı.

2021 yılında oyun camiasına girecek olan Mortal Shell, şu anda Epic Store'da oynanılabilir durumda. Oyunu ücretsiz olarak denemek için çok iyi bir fırsat sunan Epic Games, oyunu satın alıp almamanız konusunda sizlere epey yardımcı olacak. Oyunu şimdi denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyunun konusunu merak edenler için, Epic Store'da şöyle bir açıklama yazılmış: Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, derin bir aksiyon-RYO'dur. Düşmanlarının merhameti yok; hayatta kalmak için üstün farkındalık ve keskinlik gerekiyor. Kayıp savaşçıları ele geçir, gizli kutsal yerleri keşfet ve korkunç düşmanlarla ...

Mortal Shell dikkat çekici ve kaliteli bir oyun gibi duruyor. Sizde oyunu test etmeyi unutmayın. Oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mortal Shell'in Sistem Gereksinimleri!

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 or AMD Radeon R9 290

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 or AMD Ryzen 7

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 or AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Tamindir