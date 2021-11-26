Mortal Online 2 İçin Yeni Bir Fragman Paylaşıldı

Geliştirici Star Vault AB, sandbox MMORPG oyunu Mortal Online 2 için yeni bir oynanış videosu paylaştı. Oyunu ayrıca Steam'de Erken Erişim oyunu olarak oynamak da mümkün.

Daha önce 2015 yılında Mortal Online'ı piyasaya süren İsveçli oyun stüdyosu Star Vault AB, yeni oyunu Mortal Online 2'yi Steam'de oyuncuların beğenisine sundu. Oyunu Erken Erişim olarak yayınlayan stüdyo ayırca oyunun çıkışını kutlamak amacıyla bir oynanış videosu da paylaştı.

Şimdilik Erken Erişim'de olan oyunun 25 Ocak 2022'de tam sürümle çıkış yapması bekleniyor. Star Vault Steam sayfası üzerinde yaptığı bilgilendirmede oyunun son derece stabil ve oynanabilir bir durumda olduğunu ayrıca bir yıldan uzun bir süredir de yeni yamalar ve güncellemelerle sürekli iyileştirildiğini söyledi. Star Vault oyunun tam sürüme geçmesiyle beraber yaşanan sunucu problemlerinin ve teknik sıkıntıların da ortadan kalkacağını belirtti. Oyuncuların oyunu tam sürümde oynayabilmesi içinse 25 Ocak tarihine kadar beklemeleri gerekecek.

Önümüzdeki sene çıkış yapacak olan Mortal Online 2 birinci şahıs olacak. Oyuncular Mortal Online 2'nin dev açık dünyasını keşfedebilecek ve istedikleri şekilde maceralara atılabilecekler. Ayrıca oldukça detaylı bir crafting sistemine sahip olan oyunda oyuncular kendi ürettikleri eşyaları birbirine satabilecek.

Bunun yanı sıra oyunun PVP tarafında oldukça katı ve kesin kuralların olduğunu da hatırlatmak gerek. Oyuncular oyunun herhangi bir yerinde birbirleriyle savaşa girebiliyor. Oyun ayrıca loot kısmında da oyunculara sınırsız özgürlük tanıyor, savaşıp yendiğiniz bir oyuncunun bütün eşyalarını ondan alabiliyorsunuz. Aynı şeyin onların da size yapabildiğini unutmamakta fayda var. Mortal Online 2'de çatışmalara girerken dikkatli hareket etmeli ve yaşanabilecek bütün sonuçları gözden geçirmelisiniz.

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Oyundaki dövüş sistemi de olabildiğince kişisel beceri üstüne inşa edilmiş durumda. Aksiyon temelli birinci şahıs bir dövüş sistemine sahip olan oyunda hedefe kitlenme veya oto-saldırı gibi şeyler bulunmamakta. Bu da savaşın kaderinin tamamen sizin becerilerinize bağlı olduğu anlamına geliyor. Geliştiricilerin yaptığı açıklamaya göre eğer oyunda yeterince iyiyseniz sizden daha üstün ekipmanı olan oyuncuları bile alt edebileceksiniz.

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