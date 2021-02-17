Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yayınlanacak!
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Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yayınlanacak!

17.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:46
Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yayınlanacak!

Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yarın yayınlanacak!Mortal Kombat Movie resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, Mortal Kombat filmine ait ilk fragmanın 18 Şubat Perşembe günü saat 20: 00'da paylaşılacağını duyurdu.

Mortal Kombat filmi 16 Nisan 2021'de sinemalar ile aynı anda HBO Max'te de yayınlanacak.

https://twitter.com/MKMovie/status/1361857905562062851's=20

Film hakkında daha fazla detaya ve filmin görsellerine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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