Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yayınlanacak!
17.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:46
Mortal Kombat Filminin ilk fragmanı yarın yayınlanacak!Mortal Kombat Movie resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, Mortal Kombat filmine ait ilk fragmanın 18 Şubat Perşembe günü saat 20: 00'da paylaşılacağını duyurdu.
Mortal Kombat filmi 16 Nisan 2021'de sinemalar ile aynı anda HBO Max'te de yayınlanacak.
https://twitter.com/MKMovie/status/1361857905562062851's=20
Film hakkında daha fazla detaya ve filmin görsellerine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros