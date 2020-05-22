Mortal Kombat 11: Aftermath Çıkış Fragmanı Yayınlandı Mortal Kombat 11: Aftermath genişleme paketi, 26 Mayıs 2020 Salı günü PC, PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Mortal Kombat 11: Aftermath genişleme paketi, 26 Mayıs 2020 Salı günü PC, PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak. Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios da resmi çıkış fragmanını yayına verdiler.

Tek oyunculu moddaki hikayenin bittiği yerden başlayacak olan Mortal Kombat 11: Aftermath genişleme paketi, PlayStation ve Xbox mağazalarında 279 TL'ye ve Steam mağazasında da 67 TL'ye satılıyor.

Mortal Kombat 11: Aftermath Detayları

Hem yeni Zamanın Koruyucusu (Keeper of Time) hem de Earthrealm'ın yeni koruyucusu haline gelen Liu Kang, tarihi yeniden yazmak için Kronika'nın Kum Saati'ni (Hourglass) çalıştırmaya hazırdır. Ne var ki Kronika'nın tacı (Crown) kırıldığı için Shang Tsung, Fujin ve Nightwolf ile birlik oluşturacak. Amaçları ise geçmişe gidip, iki dünyanın da kaderini belirleyecek olan tacı sağ salim geri almak olacak.

Mortal Kombat 11: Aftermath, yeni bir hikayenin yanı sıra zaman içerisinde yayınlanacak üç kostüm paketi ve üç yeni karakter oyuna dahil olacak. Bu karakterlerden Fujin ve Sheeva tanıdıklarken RoboCop seride ilk kez karşımıza çıkacak.

Son olarak, genişletme paketi ile aynı gün yayınlanacak olan güncelleme ile Mortal Kombat 11 oyununa Dead Pool, Soul Chamber, RetroKade ve Kronika's Keep olmak üzere arenaları, yeni Stage Fatality'leri ve popüler Friendships özelliği eklenecek.