Morötesi ışınların Kovid-19 tedavisine etkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Morötesi ışınların Kovid-19 tedavisine etkisi

Kuzey Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eda Alemdar, morötesi ışınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yarar sağlayacağına inandığını belirtti.

Morötesi ışınların Kovid-19 tedavisine etkisi
06.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:33

Kuzey Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eda Alemdar, morötesi ışınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yarar sağlayacağına inandığını belirtti.

Alemdar yaptığı açıklamada, evrendeki ışık ve enerjinin insan sağlığında rol oynadığını, iki yıl önce yaptığı araştırma sonucunda virüs tedavisinde morötesi ışınların etkili olduğunu tespit ettiğini anlattı.

Biyolojik saat konusuyla ilgili araştırmalar yaparken insanın günlük hayat ritminin verimli olmasında en büyük faktörün dünyanın dışından gelen ışınlar olduğunu fark ettiğini belirten Alemdar, bu çalışmasına daha da odaklanarak 24 saatlik gün diliminde gündüz ve gece olmak üzere iki vakit biyolojik saat olduğunu belirlediğini kaydetti.

Alemdar, her iki çalışmasının da bir yabancı yayında yayımlandığını söyledi.

Dış dünya kaynaklı morötesi ışınların insan hayatına etkisi olduğunu dile getiren Alemdar, "Pozitif etkisi insan sağlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Morötesi ışınların mevsimsel etkisi farklıdır. O nedenle sıcakların arttığı zamanlarda Kovid-19'un yayılmasının daha zayıf olduğu görülmektedir. Ama benim kanaatim, bunun sıcaklarla ilgisi olmaktan daha çok, bu mevsimde morötesi ışının etkisinin daha güçlü olmasıdır. Bu konuda oran vermek zordur ancak oranı, morötesi ışınların etki gücünün ölçülmesiyle tespit edilebilir." diye konuştu.

Eda Alemdar, virüslerin elektrik ve manyetik alanlara karşı tepki verdiklerine dikkati çekerek, şu değerledirmelerde bulundu:

"Her mikroorganizmanın kendine özgü belirli bir düzeyde rezonans değeri vardır ve belli dalga boyundaki UV'ye maruz kaldıklarında yok olurlar. Morötesi ışınlar, yörünge üzerindeki döngüsüne kıtaların konumlarına ve mevsimsel hareketlerine göre değişim göstermektedir. Dünyada, mevsimler, sıcaklık-soğukluk gibi oluşan her gelişmede güneş sistemi ve ötesinin etkisi bulunmaktadır. Güneş sistemi ve ötesinden gelen ışınlar, dünyadaki yaşamı etkilemektedir. Bu doğrultuda morötesi ışınlar insanların sağlığını etkilemekte ve zararlı virüslerin zararlarını gidermektedir. İnsan sağlığına yararlı olan bu morötesi ışınların (UV-A) ozon tabakası tarafından dünyaya ulaşmasına izin verilmektedir. İnsan sağlığına zararlı olan morötesi ışınlar (UV-B ve UV-C), büyük oranda ozon tabakası tarafından engellenmektedir."

Alemdar, ışın ile ilgili "Consciousness! Look at the Light" adlı çalışmasında, ışığın insan sağlığında en önemli faktör olduğunu belirttiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle morötesi ışınların Kovid-19'un tedavisine yarar sağlayacağına inanıyorum. Kovid-19, yeni tip bir koronavirüs olduğu ve yakın zamanda ortaya çıktığı için tedavisiyle ilgili çalışmalar tüm dünyada sürmektedir. Konuyla ilgili 'Science Daily' dergisinin haziran sayısında bir yazı yayımlandı. Burada morötesi ışınların Kovid-19'un yayılmasını yavaşlattığı ileri sürüldü. Makale yazarları Kovid-19 üzerinde yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkilerinin virüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı. Ancak ben 2018'de yayınladığım makalemde, morötesi ışınla tedavinin imkan ve öneminden bahsetmiştim."

Söz konusu makalesinin yayınlanmasının ardından Rockfeller Üniversitesi ve NASA'dan kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Alemdar, sinüzit, migren ve katarakt tedavisi amacıyla iki patentli buluşu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hasan Polatkan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Şeyma Subaşı Çağlar Çorumlu Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Morötesi ışınların Kovid-19 tedavisine etkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:36:11. #1.14#
title