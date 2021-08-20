Morkie ırkı Türkiye'de çok popülerleşti
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Morkie ırkı Türkiye'de çok popülerleşti

Morkie ırkı Türkiye'de çok popülerleşti
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Tüm zamanların evlerde beslenmesi en kolay ırk olan Morkie artık Türkiye'de de yetiştiriliyor ve hayvanseverlerin evlerindeki yerlerini almaya başladı. Irk ve Davranış Uzmanı Can Paksoy Morkie hakkında bilgi verdi.

Paksoy, "Yakın zamanda Amerika'da ortaya çıkan dizayn ırk akımının en önemli ve değerli temsilcilerinden biri olan Morkileri değerli yapan özellikler oldukça fazla. Evde yalnız kalabilmesi, çok fazla havlamaması, tuvaletini ped'e yapmaya olan doğuştan gelen yatkınlıkları, sağlık sorunlarını benzer ırklara nazaran çok daha az yaşamaları bunlardan sadece birkaçı. Boyut olarak da farklılıklar gösteren Morkie'lerin "Köpeğimi ben bütün gün kucağımdan indirmem bu yüzden taşıyabilmek adına çok küçük kalacak bir köpek istiyorum" diyenler için yetişkin hali 1,5 kg olanından "Evde yaramaz çocuklarım var kucaklarından düşerse bir zarar görmesin" diyen aileler için 6-7-8 kg. olanına kadar çeşitli boy standartları var.

"ALERJİK BÜNYELER BESLEYEBİLİR"

Tabii ki Morkieler'in özellikleri bununla da bitmiyor. Çok nadir ırklarda bulunan tüy dökmeme, koku yapmama özellikleri titiz ev hanımları için bulunmaz bir nimet olarak nitelendirilirken çok nadir bir özellik olan anti alerjik özelliği ise köpek beslemek isteyen ama alerjik bir bünyeye sahip olan hayvan severler açısından Morkie ırkını eşsiz kılıyor.

Son olarak da köpek beslemenin bizlere getirdiği en büyük sorumluluk olarak bilinen köpeğinizi günde en az iki kere dolaştırma zorunluluğuna gerek duymaması orta enerjili ve boyutlarının küçük olması sebebiyle enerjisini evde rahatça atabilmesi iş temposu yoğun olan hayvan severler için son noktayı koyuyor. Ev ve apartman dairelerinin tartışılmaz favorisi olan Morkie ırkıyla tanışmadan evcil hayvan sahiplenmeye karar vermeyin." dedi.

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