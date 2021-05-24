Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Morityuslu Müslümanlar Uyanıyor (MMA) Derneği tarafından başkent Port Louis'de düzenlenen "Kudüs için kortej" etkinliğine yüzlerce kişi araç ve motosikletle katıldı.

Gösteride Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan protestocular, Port Louis sokaklarında araçlar ve motosikletlerle konvoy yaparak, Filistin için özgürlük istedi.

MMA Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Junaid Al Khalifa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Filistin'de şiddetin tırmanmasının tüm insanlığı ilgilendirdiğine işaret eden Al Khalifa, "Filistinli kardeşlerimiz için derin bir keder ve üzüntü duyuyoruz. İsrail katliamını, soykırımı, yasa dışı işgali, bitmek bilmeyen zulmü ve etnik temizliği kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Al Khalifa, Türkiye'nin Müslüman dünyasına ve özellikle Filistin davasına güçlü destek verdiğinin altını çizerek "Türkiye'nin İslamofobiye, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına ve Filistin davasına karşı tutumunu destekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Morityuslu Müslümanlar Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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