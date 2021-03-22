Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı

22.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:15
Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Morityus, Hindistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği Covaxin aşısını kullanmaya başladı.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Morityus, Hindistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği Covaxin aşısını kullanmaya başladı.

Morityus Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Dr. Zouberr Joomaye, ülkeye ulaşan 200 bin dozluk Covaxin aşısının bugün kullanılmaya başlandığını belirterek, aşıyı üreten BharatBiotech şirketine teşekkür etti.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ile iş birliği halinde üretilen aşı, henüz Dünya Sağlık Örgütünden onay almadı. Aşıya Hindistan ve Zimbabve'de acil kullanım izni verildi.

Morityus hükümeti aşının güvenilir olduğunu savunarak bir an önce sürü bağışıklığı hedefine ulaşmak istediklerini açıkladı.

Ülkede aşılama 22 Ocak'ta 100 bin dozluk AstraZeneca aşısıyla başlamıştı.

"Yüzde 81 etkili"

Hindistan hükümeti 16 Ocak'ta ulusal aşılama kampanyasını başlatırken, sağlık çalışanları da dahil birçok kişi Covaxin konusunda çekincelerini dile getirmişti.

Şirket, aşının virüse karşı yüzde 81 etkili olduğunu duyurmuştu.

Hindistan'da aşılama çalışmalarının ikinci aşamasının başladığı 1 Mart'ta da Başbakan Narendra Modi, Covaxin hakkındaki endişeleri ortadan kaldırmak için başkent Yeni Delhi'deki Ulusal Tıbbi Bilimler Enstitüsünde ilk doz Covaxin aşısını vurdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:16:24. #1.15#
title