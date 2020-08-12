Morityus açıklarındaki petrol sızıntısının yarısı tahliye edildi
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Morityus açıklarındaki petrol sızıntısının yarısı tahliye edildi

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan Japon bir şirkete ait kargo gemisinden sızan petrolün yarısının tahliye edildiği kaydedildi.

Morityus açıklarındaki petrol sızıntısının yarısı tahliye edildi
12.08.2020 06:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 06:48

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan Japon bir şirkete ait kargo gemisinden sızan petrolün yarısının tahliye edildiği kaydedildi.

Japonya kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon Mitsui OSK Lines firması, geçen ay sonu karaya oturan MV Wakashio yük gemisinden sızan petrole ilişkin açıklamada bulundu.

Firma, kargo gemisinden 1000 ton civarında petrol sızdığının tahmin edildiğini, şimdiye dek 460 ton petrolün geri toplandığını açıkladı.

Yük gemisinde hali hazırda bekletilen 1600 ton kalın petrol, 200 ton ince petrolün de tahliye edileceğini kaydeden firma, istikrarsız hava şartlarının tahliyeyi etkilediğini belirtti.

Mercan resifleri

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kurumlarından 6 kişilik uzman heyetin Morityus'a gönderileceğini açıkladı.

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yük gemisinin okyanusa petrol sızdırması sonrası çevresel acil durum ilan ettiklerini duyurmuştu.

25 Temmuz'da karaya oturan ve petrol tankı çatlayan Panama bandıralı gemi, Kyodo ajansına göre Çin'den yola çıkmış ve Singapur üzerinden Brezilya'ya doğru yol alıyordu.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarında bulunan gemideki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'un turizm sektörünü etkileyeceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

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