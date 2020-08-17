Morityus açıklarında yakıt sızdıran geminin yol açtığı ekolojik zarar endişelendiriyor
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Morityus açıklarında yakıt sızdıran geminin yol açtığı ekolojik zarar endişelendiriyor

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Morityus açıklarında 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturan ve yaklaşık 2 hafta sonra yakıt sızdırmaya başlayan Japonya'ya ait kargo gemisinin neden olduğu ekolojik zarar endişeye yol açıyor.

Morityus açıklarında yakıt sızdıran geminin yol açtığı ekolojik zarar endişelendiriyor
17.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:43

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Morityus açıklarında 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturan ve yaklaşık 2 hafta sonra yakıt sızdırmaya başlayan Japonya'ya ait kargo gemisinin neden olduğu ekolojik zarar endişeye yol açıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Çin'den Brezilya'ya doğru giderken karaya oturduktan sonra petrol tankerinin çatlamasıyla okyanusa 1000 tonluk petrol sızdıran geminin, Morityus sularında açtığı zararın ardından hassas bir ekosistemi yeniden oluşturmak 10 yıl alabilir.

"Nagashiki Shipping" şirketine ait, 4 bin ton civarında akaryakıt taşıyan gemiden daha fazla sızıntı olmasının engellendiği bildirilse de Hint Okyanusundaki ada ülkesinin "gelmiş geçmiş en kötü ekolojik felaketine" neden olan kirliliğin nasıl temizleneceği sorgulanıyor.

Sızıntının yol açtığı kirlilik, ülkede denizcilik ve balıkçılıkla uğraşan toplulukların geçim kaynaklarını ve şnorkelli yüzücüler arasında popüler olan Blue Bay Marine rezervini tehdit ediyor.

Morityus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen turizme dayalı ekonomisinin sızıntı nedeniyle daha da kötüleşebileceği ifade ediliyor.

Deniz bilimci Sharveen Persand, hasarın boyutunun bir ay sonra daha netleşeceğini belirterek, "Ekosistemin önceki durumuna geri dönmesi en iyi ihtimalle 10 yıl sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçılar ümitsiz

Ölü balıkların deniz yüzeyine vurduğu bölgede yaşayanlar, balıkları ve diğer deniz canlılarını tehdit eden kirliliği temizlemek adına ellerinden geleni yapmak için harekete geçti.

Bazı balıkçılar, geçim kaynaklarını asla geri alamayacaklarından korkarken, 67 yaşındaki balıkçı Edmond Bertrand Vurdapanaicken, yaşanan kazayı "umutsuzluk nedeni" olarak yorumladı.

Vurdapanaicken, "Hayatımızı yeniden rayına oturtamayacağız." ifadesini kullandı.

Evinin yakınlarında böyle bir felaket yaşanacağını hiç düşünmediğini belirten 40 yaşındaki Ravin Mewa da sızıntıdan etkilenen köylerden biri olan Bois des Amourette sakinlerinin, uzun yıllar "sıcak katran" kokusuyla yaşamak zorunda kalabileceğini söyledi.

Japonya bölgeye ekip gönderdi

25 Temmuz'da karaya oturan ve petrol tankı çatlayan gemi, Çin'den yola çıkmış ve Singapur üzerinden Brezilya'ya doğru yol alıyordu.

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth, yük gemisinin okyanusa petrol sızdırması sonrası 8 Ağustos'ta çevresel acil durum ilan ettiklerini duyurmuştu.

Jugnauth, hükümetin hava koşulları ve kaynak eksikliği nedeniyle hemen harekete geçemediğini belirtmişti.

Japonya, durumu değerlendirmek ve hükümetler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin yer aldığı bir panele günlük rapor vermek için bölgeye 6 kişilik bir ekip göndermişti.

Adaya ulaşan ekipten Tadakuni Ito, cuma günü basına yaptığı açıklamada, gittiği 9 kıyıya da yakıt sızıntısının ulaştığını duyurmuştu.

Gemi cumartesi günü ikiye bölünmüştü.

Kıyıdan 16 kilometre açıkta olması gereken geminin rotasının nasıl saptığına ilişkin soruşturma devam ederken, Morityus hükümeti, Nagashiki Shipping'den tazminat talep ediyor.

Kaynak: AA

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