Moritanyalılar Sandık Başında - Novakşot

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Moritanyalıların sırada beklemesi

Moritanyalıların oy vermesi

Sandık görevlileri

Seçim sandıkları Moritanyalılar yerel ve genel seçimler için oy kullanmak amacıyla sandık başına gitti.

Ülke genelinde yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemlerine özellikle başkent Novakşot'ta halk yoğun katılım gösterdi.

Uluslararası gözlemcilerin bulunmadığı seçimlerde ikinci tura kalınması halinde ise seçmenler 15 Eylül'de yeniden sandık başına gidecek.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu dün seçim sürecinin başlaması için gerekli olan tüm şartları sağladıklarını bildirmişti.

Genel seçimlerde ülkedeki 102 partiden 98'i parlamentodaki 157 sandalye için yarışıyor. Yerel seçimde ise 219 belediye başkanlığı için oy kullanılacak.

Moritanya'da 1 milyon 400 bin 663 kayıtlı seçmen, 4 bin 35 seçim merkezi bulunuyor.

Ülkede oy verme işlemleri yerel saatle 19.00'da sona erecek.