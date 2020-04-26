Moritanya ve Senegal'den getirilen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi Moritanya ve Senegal'den getirilen 151 Türk vatandaşı ile 8 yabancı uyruklu kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi.

Moritanya ve Senegal'den getirilen 151 Türk vatandaşı ile 8 yabancı uyruklu kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Moritanya ve Senegal'den 151 Türk vatandaşı ile 8 yabancı uyruklu kişi, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na, ardından polis eskortu eşliğinde 9 otobüsle Düzce'ye getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Öte yandan, aynı yurda salı günü Romanya'dan getirilen 89, dün ise ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.

Kaynak: AA