Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı Korona virüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal'den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce'deki öğrenci yurdunda yerleştirildi.

Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı DÜZCE - Korona virüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal'den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce'deki öğrenci yurdunda yerleştirildi. Korona virüs salgını dolayısıyla yurtdışında eğitim gören, çalışan Türk Vatandaşlarının ülkeye dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda Senegal ve Moritanya'da bulunan 159 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Türkiye'ye gelen vatandaşların havaalanındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda karantinaya alındılar. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurt çevresinde gelen Türk vatandaşları, hazırlanan odalara girmeden önce AFAD ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapıldı. 159 kişi daha sonra 14 gün karantinada kalacakları odalarına yerleştirildi. Daha önce Romanya'dan getirilen 74, Amerika Birleşik Devletlerinden 225 ile Düzce'de toplamda 458 kişi karantinaya alındı. Kaynak: İHA