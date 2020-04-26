Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı - Haber
Moritanya, Düzce, Haber

Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı

Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı Korona virüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal'den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce'deki öğrenci yurdunda yerleştirildi.

26.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:29
Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı

Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı

DÜZCE - Korona virüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal'den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce'deki öğrenci yurdunda yerleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla yurtdışında eğitim gören, çalışan Türk Vatandaşlarının ülkeye dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda Senegal ve Moritanya'da bulunan 159 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Türkiye'ye gelen vatandaşların havaalanındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda karantinaya alındılar.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurt çevresinde gelen Türk vatandaşları, hazırlanan odalara girmeden önce AFAD ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapıldı. 159 kişi daha sonra 14 gün karantinada kalacakları odalarına yerleştirildi.

Daha önce Romanya'dan getirilen 74, Amerika Birleşik Devletlerinden 225 ile Düzce'de toplamda 458 kişi karantinaya alındı.

Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haber
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Başkent'te yaşanan 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te yaşanan "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Murat Boz Harun Tan Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Moritanya ve Senegal'den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 11:50:34. #1.15#
title