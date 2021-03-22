Moritanya ve Katar, Körfez krizi sonrası kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor

Moritanya Dışişleri Bakanlığı, Katar ile askıya alınan diplomatik ilişkileri sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçen haftalardaki yoğun temasların ardından kardeş Umman Sultanlığı'nın da katkılarıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti ve Katar devleti, aralarındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Moritanyalı mevkidaşı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, dün Doha'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunu değerlendirmişti.

Görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ve ikili iş birliği konuları ele alınmıştı.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Bu ülkelerin ardından Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar, bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem