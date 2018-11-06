Moritanya-Tunus Yüksek Ortak Komitesi Çalışmalarına Başladı

Moritanya-Tunus Yüksek Ortak Komitesi, iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla Novakşot'ta çalışmalarına başladı.

Moritanya Başbakanı Muhammed Salim Velid el-Beşir, iki ülke arasında tesis edilen ortak komitenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi, ekonomik, güvenlik ve çevresel sıkıntılarının boyutunun, dayanışma ve koordinasyon kurulmasını gerektirdiğini belirtti.

Komite mekanizmalarının harekete geçirilmesiyle faaliyetlerin etkinleştirilmesi gerektiğini aktaran Beşir, "Bu dönem toplantısında ele alınacak anlaşmalar ve yürütme programları, iki ülke arasındaki dayanışma hacmini yansıtıyor." dedi.

Beşir, Tunus ve Moritanya arasındaki iş birliği hacminin, yerel ve bölgesel yönetim alanları, ticaret, enerji, turizm, sanayi, eğitim, dini konular, iskan, tarım ve su, kültür, medya, sosyal işler, işçilik, gençlik, spor ve çevreyle ilgili olduğunu ifade etti.

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ise ülkesinin, demokratik geçiş sürecinde farklı alanlarda istikrarı tamamlamaya, anayasal kurumlarının statüsünü sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade ederek, ekonomik refahı yeniden sağlamak ve terör ile aşırılıkları sona erdirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Moritanya ile aralarındaki iş birliği için yeni bir başlangıç yapmakta kararlı olduğunu vurgulayan Şahid, "İki ülke arasındaki iş birliğinin daha geniş bir perspektife yükseltilmesi, iş birliği mekanizmalarının düzenlenmesi, tüm alanlarda mutabakat sağlanmış konuların etkin hale getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Son yıllarda Tunus ve Moritanya arasında iş birliği, iletişim, iskan, imar, hava taşımacılığı, yönetim, kültürün yanı sıra gençlik, spor ve çevre alanlarında gelişmeler yaşandı.

Tunus'un Novakşot Büyükelçisi Abdulkadir es-Saheli geçen hafta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 20 artarak 2017'de yaklaşık 60 milyon dolara ulaştığını belirtmişti.