Moritanya'nın En Büyük Kazanı Yozgat'tan

Bugün Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan şirket son teslimatını Moritanya'ya gerçekleştirdi. Saatte 32 ton buhar üreten devasa kazan Moritanya'da balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılacak. Bu kazan Moritanya'da kullanılan en büyük kazan olacak.

Moritanya'da Türklerin faaliyete geçirdiği balık unu ve balık yağı fabrikasında Yozgat'ta yapılan devasa kazanların kullanılacağını söyleyen firma yetkilisi Musa Özel, "Atlas Okyanusu kıyısında, büyük kısmı çölle kaplı bir Afrika ülkesi olan ve 720 kilometrelik sahil şeridine sahip Moritanya'da balıkçılık sektörü hızla ilerlemekte. Türklerin faaliyete geçirdiği Balık unu ve Balık yağı üretimi yapan fabrikaları her geçen gün artmakta. Her gün genişleyen bu pazarda fabrika kuran Türk yatırımcılar Buhar Kazanları için firmamızı tercih etmektedir. Çünkü bu firmalar verimi ve kaliteyi firmamızdan temin etmekteler. Karedeniz bölgesinde Balık ve Çay fabrikalarında yaptığımız kazan teslimleri firmamızın referansları olmaktadır. Üretimini yaptığımız; saatte toplamda 32 ton buhar üreten 2 adet Buhar Kazanlarını Afrika Moritanya ülkesine ihracat yapacağız. Üretimini ve ihracatını yapacağımız Buhar kazanları Balık unu ve Balık yağı üretimlerinde üst seviyede verimlilik sağlamaktadır" dedi.

Kaynak: Bültenler