Moritanya, Kerkerat Sınır Kapısı'nda ticari hareketin yeniden başladığını duyurdu

Moritanya ile Fas arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda ticari ve sivil hareketin yeniden başladığı bildirildi.

Moritanya ile Fas arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda ticari ve sivil hareketin yeniden başladığı bildirildi.

Moritanya "saharamedias" isimli haber sitesinin, Moritanyalı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iki ülke makamları arasında yürütülen koordinasyonla sınır kapısının yeniden açıldığı ifade edildi.

Haberde, Fas'tan gelen tırların sınır kapısından geçerek Moritanya'ya giriş yaptığı kaydedildi.

Moritanya ile Fas arasındaki ana ekonomik sınır kapısı olan Kerkerat, Polisario Cephesi mensupları tarafından 21 Ekim'den bu yana kapalı tutuluyordu.

Batı Sahra bölgesindeki Polisario Cephesi bugün, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini söylemişti.

Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda Polisario Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı duyurulmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu