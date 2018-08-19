Moritanya ile Cezayir Arasında İlk Sınır Kapısı Açıldı

Moritanya ile Cezayir'i birbirine bağlayan ilk kara sınır kapısı açılışı yapıldı.

Moritanya'nın kuzeyindeki Zuveyrat ile Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf kentlerini arasında iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk kara sınır kapısı açılışı yapıldı. Moritanya ile Cezayir arasındaki ticari ürünlerin geçişi ve vatandaşların giriş-çıkışı için açılan kapı bugün hizmete girdi. Açılış törenine Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi ve Moritanya İçişleri Bakanı Ahmedou Vild Abdallah katıldı. Açılışta konuşma yapan Cezayir İçişleri Bakanı Bedevi, sınır kapısının açılmasının, Moritanya ile Cezayir arasındaki güvenlik ve ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını ifade ederek, bölgenin ekonomisini canlandıracağını söyledi. Bedevi, iki ülke arasındaki sınır bölgelerini geliştirmek için ekonomik işlemlerin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Öte yandan yerel kaynaklara göre, açılan sınır kapısı 8,5 milyon euro'ya mal oldu. - CEZAYİR