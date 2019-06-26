Moritanya İçişleri Bakanı Ahmed Veled Abdullah Açıklaması

Moritanya İçişleri Bakanı Ahmed Veled Abdullah, ülkenin istikrarını bozmaya çalışan dış güçler bulunduğunu söyledi.

Abdullah, başkent Novakşot'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan bazı dış güçler var. Bazı yabancı unsurlar, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının protesto edildiği eylemlere katıldılar." dedi.

Moritanya İçişleri Bakanı, ülkedeki internet kesintisiyle ilgili gazetecilerin sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

Moritanya'da son iki gündür oldukça yavaş verilen internet hizmeti bugün tamamen kesilmişti.

Moritanya'da cumartesi yapılan seçimlerde eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, kesin olmayan ilk resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Sonuçlara itiraz eden muhalifler pazar ve pazartesi günleri çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA