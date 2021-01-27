Moritanya Dışişleri Bakanı, Fas Büyükelçisi ile Gergarat Sınır Kapısı'nın güvenliğini görüştü
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Moritanya Dışişleri Bakanı, Fas Büyükelçisi ile Gergarat Sınır Kapısı'nın güvenliğini görüştü

27.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:14
Moritanya Dışişleri Bakanı, Fas Büyükelçisi ile Gergarat Sınır Kapısı'nın güvenliğini görüştü

Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Fas'ın Novakşot Büyükelçisi Hamid Beşar ile iki ülkenin Batı Sahra'daki sınır güvenliğini değerlendirdi.

Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Fas'ın Novakşot Büyükelçisi Hamid Beşar ile iki ülkenin Batı Sahra'daki sınır güvenliğini değerlendirdi.

Fas basınında yer alan haberlere göre, Moritanya Dışişleri Bakanı Ahmed, Fas Büyükelçisi Beşar'ı başkent Novakşot'taki bakanlık binasında kabul etti.

Polisario Cephesi'nin son dönemde iki ülke arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan güvenlik konusunun ele alındığı görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Batı Sahra'nın güneybatısındaki Gergarat Sınır Kapısı, Moritanya'ya 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Polisario Cephesi haber kaynaklarının bu hafta içinde "bölgede saldırı düzenlediklerini" açıklaması üzerine Fas makamları, Gergarat Sınır Kapısı'ndaki durumun "normal ve sakin" olduğunu bildirmişti.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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