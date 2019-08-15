Moritanya'da yaşam

15.08.2019 14:51

Çöl ikliminin hakim olduğu Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta, gündüzleri hava sıcaklığı 40 dereceyi bulabiliyor. Atlas Okyanusu'na kıyı kentlerden olan Novakşot'ta, genellikle öğleden sonra etkili olan serin havayı fırsata dönüştüren Moritanya halkı, gecenin geç saatlerine kadar başkentteki park alanlarında aileleri ve sevdikleriyle zaman geçiriyor. Rengarenk, geleneksel kıyafetleriyle park alanlarına akın eden Moritanyalılar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: AA