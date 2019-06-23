Moritanya'da Vild el-Gazvani cumhurbaşkanı seçimini kazandığını açıkladı

Moritanya'da ilk turu cumartesi günü tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların da sonucu etkilemeyeceğini açıkladı.

Başkent Navakşot'ta taraftarlarına hitap eden Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını tebrik ediyorum. Sandıkların sadece yüzde 20'si açılmadı. Bu da sonucu etkilemeyecektir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle