Moritanya'da uçak kaçırarak havaya uçurmakla tehdit eden şüpheliye gözaltı
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Moritanya'da uçak kaçırarak havaya uçurmakla tehdit eden şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Moritanya'da uçak kaçırarak havaya uçurmakla tehdit eden şüpheliye gözaltı

Moritanya'da boş bir uçağa girerek, uçağı havaya uçurmakla tehdit eden ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.

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Moritanya'da boş bir uçağa girerek, uçağı havaya uçurmakla tehdit eden ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Afrika ülkesi Moritanya'nın başkenti Nouakchott'daki Oumtounsy Uluslararası Havaalanı'nda meydana geldi. Boş bir uçağa giren şüpheli, uçağı havaya uçurmakla tehdit etti. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Moritanya medyası, şüphelinin ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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