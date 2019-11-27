- Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı
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- Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

- Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battıNOUAKCHOTT - Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

27.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34
- Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

- 'da Türk balıkçı teknesi battı

NOUAKCHOTT - Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

Afrika ülkesi Moritanya'nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz'a ait Türk balıkçı teknesi battı. İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı
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