Moritanya'da türk balıkçı gemisi battı
Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battıMoritanya, (DHA)- Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı.
Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battı
Moritanya, (DHA)- Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz'a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.
Haber Videosu: Moritanya'da türk balıkçı gemisi battı