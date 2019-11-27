Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battı
Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı.
27.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:32
Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz'a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------
-Geminin batma anları
Kaynak: DHA