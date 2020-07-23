Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bini geçti.
23.07.2020 04:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:00
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bini geçti.?
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece vaka sayısının 6 bin 27'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana dek 155 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, 3 bin 977 kişinin ise iyileştiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA