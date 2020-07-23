Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı
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Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bini geçti.

Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı
23.07.2020 04:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:00

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bini geçti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 6 bin 27'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana dek 155 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 3 bin 977 kişinin ise iyileştiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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