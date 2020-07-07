Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bini geçti.
07.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:49
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bini geçti.?
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 76 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 135'e, vaka sayısının da 5 bin 24'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 1944 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Kaynak: AA