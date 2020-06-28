Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.?

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 118 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 121'e, vaka sayısının da 4 bin 25'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 1344 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Kaynak: AA