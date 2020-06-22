Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini aştı
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Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 3 bini geçti.

Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini aştı
22.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:41

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 3 bini geçti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 137 artarak 3 bin 121'e ulaştığı bildirildi.?

Kovid-19 nedeniyle toplam 112 kişinin yaşamını yitirdiği, 905 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte bir kişinin öldüğü kaydedildi.?

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 317 bin 76 vaka tespit edildi, 8 bin 354 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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