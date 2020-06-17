Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı
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Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.

Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı
17.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:36

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 170 artarak 2 bin 57'ye ulaştığı bildirildi.?

Kovid-19 nedeniyle toplam 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 373 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 olduğu kaydedildi.?

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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