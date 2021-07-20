Moritanya'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak

Moritanya'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kurban Bayramı namazı camilerde kılınmayacak.

Moritanya'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kurban Bayramı namazı camilerde kılınmayacak.

Moritanya İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile İslami İşler ve Temel Eğitim Bakanlığınca yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınabileceği belirtildi.

Vatandaşların bayram süresince toplu ortamlarda bulunmaması, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi çağrısı yapılan açıklamada, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin de başkent Nuakşot'daki İbni Abbas Camisi'nde kılacağı bayram namazı programını iptal ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir