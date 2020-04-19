Moritanya'da koronavirüs vakası kalmadı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkeyi etkisi altına alırken, Afrika ülkelerinden Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif şekilde koronavirüs (Covid-19) vakası kalmadığı açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkeyi etkisi altına alırken, Afrika ülkelerinden Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif şekilde koronavirüs (Covid-19) vakası kalmadığı açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkeyi etkisi altına alırken, Afrika ülkelerinden Moritanya'dan sevindiren haber geldi. Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalara 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada, COVID-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi. Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.

Kaynak: DHA